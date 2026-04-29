Nella mattinata del 29 aprile si è verificato un incidente sulla statale Adriatica, nel territorio di Apricena. Uno scontro si è verificato tra un camion e una moto, provocando la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare gli accertamenti del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Incidente sulla statale Adriatica. Scontro tra un mezzo pesante e una moto: un morto. È questo il bilancio del tragico sinistro avvenuto nella mattinata di oggi, 29 aprile, all'altezza del chilometro 631,900 nel territorio di Apricena. Cosa è successo L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato violentissimo. Per la persona a bordo della moto non c'è stato nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Attualmente il traffico sulla Statale 16 è fortemente rallentato. Sul luogo della tragedia sono presenti le pattuglie delle Forze dell'Ordine per i rilievi di rito e il personale Anas, impegnato a gestire la viabilità e a mettere in sicurezza la carreggiata.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla statale 16 ad Apricena: moto contro camion, un morto

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