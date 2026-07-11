Incendio vicino all’aeroporto di Olbia e all' ospedale voli dirottati e Statale 125 chiusa | Canadair in azione

Da virgilio.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio scoppiato nella zona di Padrongianus, a sud di Olbia, ha causato l’interruzione delle operazioni all’aeroporto Costa Smeralda, con voli dirottati su altri scali e partenze in ritardo. La Statale 125 è stata chiusa durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti un Canadair e altre forze di emergenza per contenere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti.

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Un incendio divampato nella zona di Padrongianus, a sud di Olbia, ha provocato forti disagi all’aeroporto Costa Smeralda. Diversi voli in arrivo sono stati dirottati su Cagliari e Alghero, mentre le partenze hanno registrato ritardi. Sul posto sono intervenuti due Canadair, due elicotteri, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale. Chiusa anche la Statale 125. Olbia, disagi per l'incendio vicino all'aeroporto Voli in ritardo e dirottati Apprensione anche per l'ospedale Gli ultimi incendi nella stessa zona Olbia, disagi per l’incendio vicino all’aeroporto Disagi all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio, a causa di un vasto incendio di vegetazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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