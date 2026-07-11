Incendio nel deposito Bartolini a Milano si apre il tema dei risarcimenti | quali sono i diritti di chi ha perso uno o più pacchi

Un incendio nel deposito Bartolini di Milano ha distrutto un capannone di 8 mila metri quadrati e circa 15 container, causando la perdita di migliaia di pacchi. La vicenda apre il dibattito sui risarcimenti e sui diritti di chi ha subito danni o la perdita di merce. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle procedure di rimborso o sulle modalità di richiesta di indennizzo per i clienti coinvolti.

Il maxi incendio che la sera dell’8 luglio ha devastato il deposito Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano ha distrutto un capannone di smistamento di 8 mila metri quadrati e una quindicina di container, mandando in fumo migliaia di pacchi. La Procura del capoluogo lombardo ha, intanto, aperto un’inchiesta per incendio doloso a carico di ignoti. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause del rogo, si pone anche la questione dei risarcimenti. Chi era in attesa di una consegna, così come chi aveva spedito la merce, si trova davanti a una domanda concreta: chi risponde del danno? Nel diritto italiano la risposta dipende dal rapporto contrattuale tra le parti coinvolte. 🔗 Leggi su Open.online

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