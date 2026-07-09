Incendio nel deposito Bartolini a Milano | la Procura apre un'inchiesta indaga il Niat dei vigili del fuoco

Notizia in breve

La Procura ha aperto un'inchiesta sulle cause dell’incendio che ha interessato ieri il deposito di un corriere a Milano, in zona Bovisa. L’indagine coinvolge il Nucleo Investigativo dei vigili del fuoco e si concentra sulle origini del vasto rogo divampato in via Minzoni 10. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’incendio e le circostanze che lo hanno causato.