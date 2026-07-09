Incendio nel deposito Bartolini a Milano | la Procura apre un'inchiesta indaga il Niat dei vigili del fuoco

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura ha aperto un'inchiesta sulle cause dell’incendio che ha interessato ieri il deposito di un corriere a Milano, in zona Bovisa. L’indagine coinvolge il Nucleo Investigativo dei vigili del fuoco e si concentra sulle origini del vasto rogo divampato in via Minzoni 10. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’incendio e le circostanze che lo hanno causato.

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Si indaga sulle cause che hanno dato luogo al vasto incendio di ieri nella sede Bartolini di via Minzoni 10 a Milano, in zona Bovisa. La Procura ha aperto un'inchiesta in collaborazione con il Nucleo Investigativo dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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