Un incendio ha causato la perdita di pacchi consegnati da un corriere. Chi ha visto i propri beni distrutti può rivolgersi al venditore per chiedere il rimborso o la sostituzione con un prodotto uguale. La responsabilità del corriere si limita alla consegna e alla corretta gestione del pacco. Non sono previsti indennizzi automatici, ma le richieste devono essere presentate direttamente al venditore o al servizio clienti del corriere.

Se nel rogo è andato perduto un bene ordinato online, la controparte è il venditore: si può chiedere il rimborso o la spedizione di un prodotto identico. Discorso diverso per le spedizioni tra privati, in cui è Bartolini il diretto responsabile. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Incendio Bartolini, quali sono i diritti di chi ha perso uno o più pacchi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato”, lo sfogo di Allegra Gucci contro la CeduIl 23 maggio 2026, a Roma, Allegra Gucci ha espresso il suo sfogo contro la Corte europea dei diritti dell'uomo, affermando che chi ha commesso un...

Eredità di Maurizio Gucci, la figlia: “Chi ha ucciso ha incassato, chi ha perso il padre ha pagato”. Patrizia Reggiani prende 3,9 milioniLa figlia di Maurizio Gucci ha commentato la vicenda, affermando che chi ha ucciso ha incassato mentre chi ha perso il padre ha pagato.

Temi più discussi: Incendio alla BRT di Milano, aperta inchiesta. Pericolo per container bici elettriche; Maxi incendio nel deposito Bartolini a Milano: fiamme domate, resta l'allerta; Milano, a fuoco capannone in zona Bovisa: rogo domato, resta allerta; Un incendio in un magazzino dell'azienda BRT nella zona nord di Milano ha causato una grossa colonna di fumo.

Sono molto complesse le operazioni per circoscrivere l'incendio, scoppiato verso sera, in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. Sono diversi, per ora cinque, i mezzi dei pompieri al lavoro. Si è alzata un x.com

Spento l'incendio nel deposito Bartolini a Milano in zona Dergano, sarebbe partito da un paccoIncendio a Milano nel deposito Bartolini in zona Dergano. Quattro squadre di vigili del fuoco al lavoro, alta colonna di fumo nero visibile in città ... virgilio.it

Incendio Bartolini, quali sono i diritti di chi ha perso uno o più pacchiSe nel rogo è andato perduto un bene ordinato online, la controparte è il venditore: si può chiedere il rimborso o la spedizione di un prodotto identico. repubblica.it