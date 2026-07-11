Un incendio scoppiato giovedì scorso nei pressi della Sierra de Los Filabres, in Andalusia, ha causato la distruzione di un’auto e ha bruciato vaste aree di terreno nella zona di Bedar, vicino ad Almeria. Il rogo si è rapidamente esteso, interessando un'ampia porzione di territorio.

E’ uno scenario apocalittico quello che si vede a Bedar, vicino Almeria, in Spagna, territorio devastato da un grosso incendio. Il rogo è divampato giovedì scorso nei pressi della Sierra de Los Filabres, in Andalusia, e si è rapidamente propagato nella zona. Almeno 12 le persone che hanno perso la vita, la maggior parte delle quali è morta dopo aver ignorato le istruzioni di rimanere al riparo, ha affermato Antonio Sanz, responsabile dei servizi di emergenza della regione. Si ipotizza che quattro delle vittime fossero cittadini britannici poiché il volante della loro auto carbonizzata era sul lato destro, hanno dichiarato le autorità andaluse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio in Andalusia, auto carbonizzata e terreni bruciati: scenario apocalittico in Spagna

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Spain Burning: Deadly Wildfire Devastates Andalusia, 12 Dead and 19 Missing in Massive Inferno.

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