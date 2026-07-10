Un incendio boschivo scoppiato giovedì sera vicino ad Almeria, in Andalusia, ha provocato sei morti. Tra le vittime, alcune sono state trovate nelle proprie auto. Le autorità stanno intervenendo per contenere le fiamme e accertare le cause dell’incendio. Non sono ancora noti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali responsabilità. La zona è stata evacuata in via precauzionale.

Un incendio boschivo scoppiato giovedì sera vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna, ha causato la morte di sei persone, alcune delle quali sono state ritrovate nelle loro auto. Lo annunciano le autorità. "Sei persone sono morte nell'incendio boschivo scoppiato questo pomeriggio nel comune di Los Gallardos, come confermato dai vigili del fuoco. I decessi si sono verificati nella frazione di Bedar e alcune vittime sono state ritrovate all'interno di veicoli", si legga nella nota dei servizi regionali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Spagna, incendio boschivo in Andalusia: 6 morti

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