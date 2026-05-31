Blocco a Cagliari | 4 voli Ryanair dirottati ad Alghero per guasto ILS
Quattro voli Ryanair diretti a Cagliari sono stati dirottati su Alghero a causa di un guasto all'ILS, il sistema di atterraggio. Il problema ha coinvolto l’aeroporto e il servizio resterà inattivo fino a luglio. La decisione di deviare i voli è stata comunicata alle compagnie aeree, che hanno modificato i percorsi. Non sono stati segnalati incidenti o danni alle persone durante le operazioni di dirottamento. La situazione riguarda esclusivamente i voli interessati dal problema tecnico.
? Domande chiave Come influenzerà il guasto all'ILS i voli estivi verso Cagliari?. Perché il sistema di atterraggio rimarrà fuori servizio fino a luglio?. Quali passeggeri hanno subito i dirottamenti verso l'aeroporto di Alghero?. Chi deve rispondere della manutenzione mancante sulla pista 32?.? In Breve Voli da Bologna, Torino, Bergamo e Roma dirottati ad Alghero.. Il guasto tecnico persiste dal primo maggio secondo il Notam B264626.. Riparazioni previste per la pista 32 fino al 29 luglio 2026.. Mauro Pili segnala criticità operative per la visibilità ridotta.. Quattro voli Ryanair dirottati ad Alghero per il guasto al sistema di atterraggio di Cagliari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Nebbia a Cagliari: 7 voli Ryanair dirottati su AlgheroNella mattinata di oggi, lunedì 6 aprile 2026, sette voli della compagnia Ryanair sono stati dirottati sull’aeroporto di Alghero a causa di una fitta...
Cagliari, nebbia sull'aeroporto e 4 voli con 600 passeggeri dirottati ad Alghero: la situazione adessoA causa di nebbia intensa, quattro voli Ryanair sono stati dirottati sull'aeroporto di Alghero, coinvolgendo circa 600 passeggeri.
Argomenti più discussi: Scioperi giugno 2026, blocco dei trasporti per oltre 7 giorni: il calendario completo; Scioperi, giugno mese nero: blocco dei trasporti per oltre sette giorni, il calendario completo città per città; Autovelox Sardegna: postazioni e mappa da oggi a domenica 31 maggio 2026!; Del Genio: L'ultimo Allegri un pianto greco, il Cagliari a San Siro sembrava il Barcellona.
++ Cagliari, scatta l'emergenza per un sospetto caso di Ebola ++ facebook
[Schira] Escl. - L'AC Milan ha offerto un contratto fino al 2029 (€4M/anno) per convincere Andoni Iraola a unirsi ai Rossoneri. L'allenatore spagnolo è il principale obiettivo del Milan per il ruolo di allenatore. Iraola ha ricevuto anche altre tre offerte (Crystal Palac reddit
Cagliari, partita la demolizione del blocco operatorio del BusincoSono cominciati i lavori di demolizione del blocco operatorio dell'ospedale oncologico Businco di Cagliari. Secondo il cronoprogramma definitivo, nei prossimi 20 giorni verranno ultimate le ... unionesarda.it