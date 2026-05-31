Blocco a Cagliari | 4 voli Ryanair dirottati ad Alghero per guasto ILS

Notizia in breve

Quattro voli Ryanair diretti a Cagliari sono stati dirottati su Alghero a causa di un guasto all'ILS, il sistema di atterraggio. Il problema ha coinvolto l’aeroporto e il servizio resterà inattivo fino a luglio. La decisione di deviare i voli è stata comunicata alle compagnie aeree, che hanno modificato i percorsi. Non sono stati segnalati incidenti o danni alle persone durante le operazioni di dirottamento. La situazione riguarda esclusivamente i voli interessati dal problema tecnico.