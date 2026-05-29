Incendio a Cerano alla ex discoteca | in fiamme bombole gpl e rifiuti abbandonati
Nella tarda mattinata di ieri, la polizia locale di Cerano è intervenuta per un incendio nell’area dell’ex discoteca Marsina. Sul posto sono stati trovati rifiuti abbandonati e bombole di GPL in fiamme. Le fiamme hanno coinvolto anche alcuni rifiuti depositati nell’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.
Incendio a Cerano. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, la polizia locale di Cerano è stata allertata per un incendio nell'area dell'ex-discoteca Marsina; una pattuglia si è immediatamente recata sul posto (insieme all'assessore alla Sicurezza Alessandro Albanese e al personale del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
INCENDIO in discoteca. COSA è SUCCESSO VIDEO COMPLETO
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