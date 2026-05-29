Incendio a Cerano alla ex discoteca | in fiamme bombole gpl e rifiuti abbandonati

Da novaratoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella tarda mattinata di ieri, la polizia locale di Cerano è intervenuta per un incendio nell’area dell’ex discoteca Marsina. Sul posto sono stati trovati rifiuti abbandonati e bombole di GPL in fiamme. Le fiamme hanno coinvolto anche alcuni rifiuti depositati nell’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incendio a Cerano. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 28 maggio, la polizia locale di Cerano è stata allertata per un incendio nell'area dell'ex-discoteca Marsina; una pattuglia si è immediatamente recata sul posto (insieme all'assessore alla Sicurezza Alessandro Albanese e al personale del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INCENDIO in discoteca. COSA è SUCCESSO VIDEO COMPLETO

Video INCENDIO in discoteca. COSA è SUCCESSO? VIDEO COMPLETO

Notizie e thread social correlati

Incendio a Nurri: vigili salvano bombole Gpl, zero feritiVenerdì 3 aprile 2026, alle 16:30, a Nurri si è verificato un incendio in un’abitazione.

Incendio a Civitavecchia: capanno degli attrezzi in fiamme. Bombola gpl estratta dal rogoMercoledì mattina, un incendio ha interessato un capanno degli attrezzi in via Bagni di Sant'Agostino a Civitavecchia.

Si parla di: Incendio nell'area ex Marsina a Cerano: le preoccupazioni e i ringraziamenti dell'assessore Albanese; Disco inferno non suonerà più. Anche un incendio sulle ceneri di quella che fu la mitica La Marsina.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web