Incendio a Cerano alla ex discoteca | in fiamme bombole gpl e rifiuti abbandonati

Notizia in breve

Nella tarda mattinata di ieri, la polizia locale di Cerano è intervenuta per un incendio nell’area dell’ex discoteca Marsina. Sul posto sono stati trovati rifiuti abbandonati e bombole di GPL in fiamme. Le fiamme hanno coinvolto anche alcuni rifiuti depositati nell’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.