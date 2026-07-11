Sono stati aggiornati i dati sulle aree a rischio incendi nella zona collinare di Scandicci, con particolare attenzione a Poggio Valicaia. L’amministrazione ha revisionato il catasto delle zone percorse da incendi dal 2011 al 2025, evidenziando le aree più colpite. La prevenzione è stata rafforzata in questa zona, considerata particolarmente vulnerabile. Non sono stati segnalati nuovi incendi, ma si continua a monitorare il territorio.

Incendi boschivi a Scandicci, attenzione al territorio collinare. L’amministrazione ha aggiornato il catasto delle aree percorse da incendio per avere un quadro delle zone di rischio e degli incendi più gravi del periodo 2011 – 2025. I dati, raccolti dalla protezione civile, permettono di ricostruire frequenza, localizzazione ed estensione degli eventi. In questo quindicennio si sono verificati complessivamente 16 incendi. "Il nostro territorio– ha detto l’assessore alla protezione civile, Lorenzo Tomassoli – necessità di un’attenzione costante sul fronte della prevenzione. Per questo abbiamo rafforzato l’ufficio di protezione civile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendi, le aree a rischio. Occhi su Poggio Valicaia: "Prevenzione rafforzata"

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