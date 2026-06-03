Rischio incendi e sicurezza ferroviaria | il Comune impone la pulizia delle aree private

Il Comune ha emesso un’ordinanza che richiede ai proprietari di terreni vicino alla ferrovia di intervenire per ridurre i rischi di incendi. Le aree devono essere pulite da vegetazione incolta e materiali facilmente infiammabili. L’ordinanza è immediatamente efficace e riguarda tutti i proprietari interessati. La misura mira a prevenire possibili incendi e garantire la sicurezza della rete ferroviaria. I proprietari sono tenuti a rispettare le disposizioni entro i termini stabiliti dall’ordinanza.

In questi giorni è stata pubblicata un'ordinanza contingibile ed urgente che impone ai proprietari di terreni adiacenti alla rete ferroviaria di mettere in sicurezza le proprie aree, eliminando i rischi legati alla vegetazione incolta e ai materiali combustibili. Il provvedimento nasce da una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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