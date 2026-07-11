Un incendio ha coinvolto le zone alle porte di Olbia, portando alla chiusura della Statale 125 e allo sgomento del traffico. Le fiamme sono state domate con l’uso di Canadair, elicotteri e personale a terra. A causa del rogo, l’aeroporto locale è stato chiuso e i voli sono stati dirottati su Cagliari e Alghero. Nella stessa regione si sono verificati altri incendi, anche nell’Oristanese, che hanno causato ulteriori disagi alla circolazione.

Sardegna in fiamme. Canadair, elicotteri e personale da terra stanno intervento a Olbia per un incendio alle porte della città. Le fiamme sono partite vicino alla Statale 125, che è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La grande colonna di fumo si è sviluppata a pochi passi dall'aeroporto Costa Smeralda e sono arrivate le ripercussioni sul traffico intenso di questi giorni. Per gestire la situazione è stata disposta la chiusura del Costa Smeralda, almeno fino alle 19, e i voli sono dirottati sugli altri aeroporti sardi di Cagliari e Alghero. Sardegna in fiamme Intanto è salito a sette il numero dei roghi divampati nella regione, per spegnere i quali il Corpo forestale regionale ha dovuto mobilitare anche mezzi aerei. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Incendi in Sardegna, chiuso l'aeroporto di Olbia: voli dirottati su Cagliari e Alghero. Roghi anche nell'Oristanese, traffico in tilt

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