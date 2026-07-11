In Piemonte si sono verificati numerosi incendi che hanno causato danni estesi alla vegetazione. La Regione ha dichiarato che si tratta di una vera e propria catastrofe ecologica, con vaste aree bruciate e fumo che si alza nel cielo. Le fiamme sono attualmente in fase di spegnimento, con interventi di vigili del fuoco e forze di sicurezza sul territorio. L’emergenza è legata alle alte temperature e al vento forte.

Con il caldo torrido torna a farsi sentire in Italia l’ emergenza incendi. Particolarmente colpito in queste ore il Piemonte, con la Regione che lancia l’allarme: “ Una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte: il bilancio complessivo provvisorio dei roghi che stanno devastando il territorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola”. È quanto si legge in una nota della Regione Piemonte. “La stagione particolarmente calda con temperature elevate, che si sono protratte per lunghi periodi dalla fine di maggio ai primi giorni di luglio, e le scarse precipitazioni hanno determinato condizioni favorevoli all’innesco di incendi boschivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendi in Piemonte, l’allarme della Regione: “È catastrofe ecologica”

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