Torna l’incubo incendi Emergenza in Piemonte otto fronti attivi

Da tv2000.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Otto fronti di incendio sono attivi in Piemonte, con particolare preoccupazione sulla montagna sopra Premosello-Chiovenda, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Le fiamme sono ancora in corso di spegnimento e l’intervento dei vigili del fuoco è in corso. Nessuna informazione su feriti o evacuazioni. Le autorità monitorano la situazione senza segnalare ulteriori dettagli.

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Torna l’incubo degli incendi nel periodo estivo. In Piemonte è emergenza. A preoccupare in particolare il fronte sulle montagne sopra Premosello-Chiovenda, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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