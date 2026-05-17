Thailandia | scoperto il Nagatitan un gigante di 27 metri dal collo lungo
In Thailandia è stato scoperto il Nagatitan, un fossile di circa 27 metri di lunghezza con un collo molto lungo. La scoperta ha attirato l’attenzione di paleontologi e visitatori, soprattutto per le dimensioni del rettile. Il museo ha scelto di ricostruire il fossile con un colore blu, senza ulteriori spiegazioni ufficiali sul motivo di questa scelta. La presenza di un grande scheletro di dimensioni eccezionali ha sollevato domande sulla massa e il peso rispetto a un gruppo di elefanti.
? Domande chiave Quanto pesava questo gigante rispetto a un branco di elefanti?. Perché il museo ha scelto proprio il colore blu per la ricostruzione?. Come hanno fatto i ricercatori a identificare la specie dopo dieci anni?. Cosa rivela questo ritrovamento sull'ecosistema del Sud-est asiatico nel Cretaceo?.? In Breve Ricerca iniziata dieci anni fa nella provincia di Chaiyaphum conclusasi nel 2024.. Massa stimata tra 25 e 28 tonnellate pari a nove elefanti asiatici.. Nome Nagatitan unisce mitologia Naga e giganti greci alla località Chaiyaphum.. Modello blu a grandezza naturale esposto presso il Thainosaur Museum di Bangkok.. Un nuovo colosso vegetariano lungo 27 metri è emerso dai sedimenti della provincia di Chaiyaphum in Thailandia, riscrivendo le mappe biologiche del Sud-est asiatico per il periodo Cretaceo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Thailand Discovers Largest Known Southeast Asian Dinosaur | Breaking News | Express247
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