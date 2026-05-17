Thailandia | scoperto il Nagatitan un gigante di 27 metri dal collo lungo

In Thailandia è stato scoperto il Nagatitan, un fossile di circa 27 metri di lunghezza con un collo molto lungo. La scoperta ha attirato l’attenzione di paleontologi e visitatori, soprattutto per le dimensioni del rettile. Il museo ha scelto di ricostruire il fossile con un colore blu, senza ulteriori spiegazioni ufficiali sul motivo di questa scelta. La presenza di un grande scheletro di dimensioni eccezionali ha sollevato domande sulla massa e il peso rispetto a un gruppo di elefanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui