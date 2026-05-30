Bezzecchi show pole al Mugello e prima fila tutta Aprilia con Fernandez e Martin | Marc Marquez 4°
Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position al Mugello. La prima fila è tutta Aprilia, con Fernandez in seconda posizione e Martin in terza. Marc Marquez si è qualificato in quarta posizione.
Marco Bezzecchi si prende la pole al Mugello e l'Aprilia si prende tutta la prima fila grazie alla seconda posizione di Fernandez e terzo Martin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
PRIMA POLE POSITION MOTOGP 26 Gameplay ITA CARRIERA
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