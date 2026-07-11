Impatto nei pressi di una rotatoria | ferito un centauro

Notizia in breve

Un centauro è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto in via dei Longobardi, vicino a una rotatoria che porta a una sede periferica dell’Agenzia delle Entrate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il motociclista in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta.