Impatto nei pressi di una rotatoria | ferito un centauro
Un centauro è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto in via dei Longobardi, vicino a una rotatoria che porta a una sede periferica dell’Agenzia delle Entrate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il motociclista in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta.
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questa mattina in via dei Longobardi, nei pressi della rotatoria che conduce a una delle sedi periferiche dell’Agenzia delle Entrate di Benevento. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, una Lancia condotta da un uomo si è scontrata con una moto guidata da un 51enne. Nell’impatto il motociclista è stato sbalzato a terra. In un primo momento il centauro ha rifiutato le cure ospedaliere, ma successivamente è stato accompagnato al San Pio per accertamenti. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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