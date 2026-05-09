Ipazio Antonio Esperti muore in scooter a 59 anni nell’incidente sull’Adriatica
Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Adriatica, vicino a Cervia, coinvolgendo uno scooter. La moto è scivolata e si è capovolta, causando la caduta del conducente. La vittima, un uomo di 59 anni, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso, ma è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.
Cervia (Ravenna), 9 maggio 2026 – Un attimo fatale: la moto che finisce a terra, una caduta tremenda. Per l’uomo che la stava guidando infatti purtroppo non c’è stato niente da fare. L’incidente lungo la statale Adriatica. Oggi pomeriggio Ipazio Antonio Esperti, un 59enne di Cervia, è morto in un incidente stradale lungo la statale Adriatica, all’incrocio con via Pineta Formica. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale di Cervia, intervenuta sul posto per eseguire i rilievi necessari e gestire il traffico, l’uomo era in sella al suo scooter, un Suzuki Burgman, e viaggiava verso nord, in direzione Ravenna. Dalla parte opposta proveniva un’auto, una Nissan Qashqai.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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