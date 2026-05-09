Ipazio Antonio Esperti muore in scooter a 59 anni nell’incidente sull’Adriatica

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada Adriatica, vicino a Cervia, coinvolgendo uno scooter. La moto è scivolata e si è capovolta, causando la caduta del conducente. La vittima, un uomo di 59 anni, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso, ma è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

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