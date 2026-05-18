Maldive turista spagnolo di 53 anni muore annegato facendo surf | terzo incidente in un mese

Un turista spagnolo di 53 anni è deceduto lunedì pomeriggio nell’atollo di Gaafu Dhaalu, Maldive, a causa di un annegamento mentre praticava surf. È il terzo incidente di questo tipo registrato in un mese nella stessa zona. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vittima si trovava in vacanza in quelle isole e stava partecipando a una sessione di surf al momento dell’incidente.

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Un turista spagnolo di 53 anni è morto lunedì pomeriggio annegato mentre faceva surf nell’atollo di Gaafu Dhaalu, Maldive. L’uomo è deceduto dopo essere stato trasportato al centro sanitario di Vaadhoo. L’incidente arriva a pochi giorni dalla tragedia che è costata la vita a cinque sub italiani nell’atollo di Vaavu e poche settimane dopo il grave attacco di squalo a un altro spagnolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Turista spagnolo muore annegato facendo surf alle Maldive, tragedia nell'atollo di Gaafu Dhaalu Sullo stesso argomento Tragedia in Francia: muore turista israeliana di 12 anni in un incidente stradaleABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nella notte in Savoia Una ragazza israeliana di 12 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto... Latina, bimbo di sette anni muore annegato in un centro termaleUn bambino di sette anni è morto annegato a Suio Terme, in provincia di Latina, mentre si trovava nella piscina di uno stabilimento termale. Maldive, turista spagnolo di 53 anni muore annegato facendo surf: terzo incidente in un meseUn turista spagnolo di 53 anni è morto lunedì pomeriggio annegato mentre faceva surf nell’atollo di Gaafu Dhaalu, Maldive ... fanpage.it Surf alle Maldive finisce in tragedia: turista spagnolo morto a Gaafu DhaaluTurista spagnolo di 53 anni è morto nell’atollo di Gaafu Dhaalu: inutili i soccorsi dopo il malore in mare mentre faceva surf. notizie.it