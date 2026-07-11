Il trasferimento del Manchester United crolla per problemi medici

Il trasferimento del centrocampista al Manchester United è stato annullato a causa di problemi medici. La trattativa, che sembrava ormai definita, si è interrotta improvvisamente. Nessun dettaglio sulle condizioni specifiche, ma fonti vicine alla vicenda confermano che l’accordo non è più praticabile. La squadra non ha comunicato ufficialmente ulteriori dettagli sul motivo del fallimento.

2026-07-10 21:22:00 Il web non parla d’altro: Secondo quanto riferito, la mossa del Manchester United di ingaggiare il centrocampista Ederson è fallita. Lo United ha firmato un accordo da 45 milioni di euro (35 milioni di sterline) con l’Atalanta per Ederson il mese scorso per rafforzare il proprio centrocampo dopo la fine dell’incantesimo di Casemiro all’Old Trafford. Ederson è stato convocato dalla squadra brasiliana per la Coppa del Mondo dopo l’infortunio del terzino destro Wesley, e successivamente ha giocato due partite come sostituto quando la Selecao ha visto il torneo concludersi agli ottavi con una sconfitta per 2-0 contro la Norvegia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La STORIA del DECLINO del Manchester United - PT1

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Christos Tzolis dà il via libera al trasferimento del Manchester United

Leggi anche: Atalanta, è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United

Temi più discussi: Atalanta, salta il trasferimento di Ederson al Manchester United: ecco perché; Atalanta, è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United; Cosa sta succedendo tra Ederson, l'Atalanta e il Manchester United: perché il brasiliano non è ancora ufficiale; Il trasferimento di Ederson al Manchester United è inaspettatamente saltato.

André #Onana è ormai arrivato alle firme finali con il #Trabzonspor per il suo imminente trasferimento. Il portiere non rientra nei piani del #ManchesterUnited e farà ufficialmente ritorno in Turchia. L'ex #Inter si legherà al club fino al giugno 2027. #cal x.com

Giallo Ederson, il trasferimento sfuma: lo United fa dietrofront dopo le visite (e un altro acquisto)La decisione di non concludere il trasferimento dopo diversi test medici sul giocatore (anche se da Manchester arrivano smentite). Il brasiliano si allena e gioca regolarmente da mesi e ha appena conc ... bergamonews.it

Salta il trasferimento di Ederson al Manchester United: i Red Devils si ritiranoSfuma il passaggio di Ederson al Manchester United. Dopo le visite mediche, il club inglese ha deciso di non chiudere l'operazione con l'Atalanta. tuttojuve.com

[Moretto] Il Milan ha raggiunto il punto di scambiare documenti con Markus Krosche con un accordo verbale in atto. L'Eintracht è un po' frustrato per la situazione, l'unica cosa mancante è il compenso del Milan al club di Bundesliga e ci si aspetta che sia molto reddit