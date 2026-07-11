Il ritratto di Infantino come “ anatra zoppa “ arriva da una fonte pesante. Come scrive Martyn Ziegler sul Times, dopo la vicenda della squalifica revocata a Folarin Balogun a seguito dell’intervento di Donald Trump, il numero uno della FIFA rischia un futuro da “ presidente anatra zoppa”. Una fonte ai vertici del calcio è tranchant: “ Il potere di Infantino si è prosciugato, ora è molto isolato. L’ingerenza politica non può essere più forte di quella di Trump, e i tentativi di spiegazione della FIFA sono stati ridicoli”. Infantino anatra zoppa: le federazioni che ritirano l’appoggio. Il segnale più concreto è politico. Diversi Paesi che... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Times: “Infantino ridotto ad anatra zoppa”. Dopo Balogun, alcune federazioni europee gli tolgono il sostegno

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