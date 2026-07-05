Secondo quanto riportato dal New York Times, l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe contattato il presidente della FIFA chiedendo di revocare la squalifica di un calciatore statunitense. La sospensione era stata decisa dopo che il giocatore era stato espulso con un cartellino rosso diretto, a seguito di un intervento rivisto dal VAR durante un match dei sedicesimi di finale contro la Bosnia.

I dubbi erano insorti immediatamente dopo l'annuncio che la Fifa aveva deciso di sospendere la squalifica al centravanti degli Usa Folarin Balogun, espulso con rosso diretto dopo l'intervento del Var nella sfida dei sedicesimi con la Bosnia. Ora il New York Times rivela che dietro alla scelta di "riabilitare" l'attaccante permettendogli così di scendere in campo domani notte contro il Belgio negli ottavi sarebbe arrivata dopo una telefonata di Trump a Infantino. La notizia sarebbe stata riferita da tre persone a conoscenza della conversazione. Sempre secondo il NY Times, la vicenda si inserirebbe inoltre nel contesto dei tentativi, portati avanti da anni da Infantino, di ingraziarsi Trump. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il retroscena del NY Times: Trump avrebbe chiamato Infantino chiedendogli di togliere la squalifica a Balogun

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La sospensione della squalifica di Balogun è un caso politico, Trump ha chiamato InfantinoLa squalifica di un calciatore statunitense ai Mondiali è stata revocata, suscitando reazioni politiche.

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