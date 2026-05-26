Ballottaggio tra Natale e Santucci con il rischio ' anatra zoppa' 13 consiglieri già eletti Ecco tutti i voti e gli scenari

A San Nicola la Strada, si svolgerà un ballottaggio tra Maria Natale, candidata del 'Campo Largo', e Santucci, dopo che nessuno dei due ha ottenuto il 50% dei voti. Natale ha ottenuto il 46,86% delle preferenze, mentre Santucci è il secondo classificato. Sono già stati eletti 13 consiglieri comunali. I risultati definitivi mostrano uno scenario con il rischio di una possibile 'anatra zoppa' in caso di vittoria di uno dei due candidati al secondo turno.

Sarà ballottaggio a San Nicola la Strada (in basso tutti i voti al consiglio comunale) dove la candidata del 'Campo Largo', Maria Natale si ferma al 46,86% delle preferenze e dovrà affrontare il secondo turno elettorale. A contenderle la fascia tricolore Eligia Santucci, alla guida di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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