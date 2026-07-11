Il terremoto dei Campi Flegrei gli abitanti | Più informazioni dalle istituzioni
Un terremoto si è verificato nei Campi Flegrei, causando preoccupazione tra gli abitanti. Una residente di Pozzuoli ha dichiarato di chiedere maggiori informazioni alle autorità e ha espresso dubbi sulla stabilità delle sue abitazioni. Nessun danno grave o feriti sono stati segnalati finora. Le autorità stanno monitorando la situazione e fornendo aggiornamenti sulla sicurezza e sui rischi sismici.
Luciana Chiocca, parrucchiera a Pozzuoli: “Ci chiediamo: fino a quando possono resistere le nostre case?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Terremoto nei Campi Flegrei, i residenti: Ormai conviviamo con la paura
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?Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato questa mattina il Centro coordinamento dei soccorsi a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata alle ore 04.17 nell’area dei Campi Flegrei. Alla riunione hanno preso parte i sindaci di facebook
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