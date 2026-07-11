Il terremoto dei Campi Flegrei gli abitanti | Più informazioni dalle istituzioni

Notizia in breve

Un terremoto si è verificato nei Campi Flegrei, causando preoccupazione tra gli abitanti. Una residente di Pozzuoli ha dichiarato di chiedere maggiori informazioni alle autorità e ha espresso dubbi sulla stabilità delle sue abitazioni. Nessun danno grave o feriti sono stati segnalati finora. Le autorità stanno monitorando la situazione e fornendo aggiornamenti sulla sicurezza e sui rischi sismici.