Il terremoto dei Campi Flegrei gli abitanti | Più informazioni dalle istituzioni

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto si è verificato nei Campi Flegrei, causando preoccupazione tra gli abitanti. Una residente di Pozzuoli ha dichiarato di chiedere maggiori informazioni alle autorità e ha espresso dubbi sulla stabilità delle sue abitazioni. Nessun danno grave o feriti sono stati segnalati finora. Le autorità stanno monitorando la situazione e fornendo aggiornamenti sulla sicurezza e sui rischi sismici.

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Terremoto nei Campi Flegrei, i residenti: Ormai conviviamo con la paura

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