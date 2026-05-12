Terremoto ai Campi Flegrei scossa di magnitudo 2.6 avvertita in più comuni

Alle 16:06, un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato dall’INGV a una profondità di tre chilometri nei Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita in diversi comuni dell’area flegrea, inclusa Napoli e altre località vicine. Non sono stati segnalati danni o feriti. L’evento sismico segue una serie di piccoli terremoti registrati nella zona negli ultimi mesi.

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La scossa registrata dall’INGV alle 16:06 a una profondità di 3 chilometri. L’evento è stato percepito nell’area flegrea, a Napoli e nei comuni vicini. Terremoto ai Campi Flegrei oggi, 12 maggio 2026. Una scossa di magnitudo Md 2.6 è stata registrata nel pomeriggio nell’area flegrea ed è stata avvertita dalla popolazione in più comuni della zona, compresa l’area occidentale di Napoli. Secondo i dati pubblicati dall’ INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto è avvenuto alle 14:06:11 UTC, corrispondenti alle 16:06:11 ora italiana, nella zona dei Campi Flegrei. Le coordinate indicate dall’INGV sono latitudine 40.8397 e longitudine 14.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.6 avvertita in più comuni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoti ai Campi Flegrei: la scossa piu forte di magnitudo 3.3 Notizie correlate Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5Forte scossa oggi sabato 28 febbraio 2026 ai Campi Flegrei, il terremoto è stato avvertito da tutta la popolazione. Leggi anche: Terremoto oggi ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5 Argomenti più discussi: Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto; Campi Flegrei, bradisismo stabile con velocità di sollevamento del suolo di 10 mm al mese: il bollettino INGV; Terremoto di magnitudo 1.9 ai Campi Flegrei: lieve scossa nella notte a Pozzuoli; Scossa di terremoto preceduta da un boato. Il #terremoto del Friuli fu devastante ma dovrebbe fare rifletter sui drammi della prevenzione e messa in sicurezza. Qui nei Campi Flegrei Agnano Pozzuoli le avvisaglie son forti ancora oggi con aria ricca di zolfo ma la Politica Locale pensa alla Coppa Americ x.com Terremoto oggi ai Campi Flegrei, scossa alle 16.06 avvertita in zona PozzuoliScossa di terremoto oggi, martedì 12 maggio, poco dopo le 16, ( per la precisione alle 16.06) in zona Campi Flegrei, nell'area del supervulcano in provincia di Napoli da tempo oggetto di movimenti di ... fanpage.it