Il momento del terremoto 4.4 nei Campi Flegrei ripreso dalle telecamere della Solfatara di Pozzuoli
Le telecamere installate nella zona della Solfatara, a Pozzuoli, hanno registrato le immagini del terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto nei Campi Flegrei. L'evento sismico si è verificato in un'area vulcanica attiva, con le telecamere che hanno ripreso il momento esatto in cui si sono verificati i tremori. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle persone coinvolte, ma le registrazioni sono state rese disponibili per analisi successive.
Le telecamere della Solfatara, a Pozzuoli, hanno immortalato il momento del terremoto di magnitudo 4.4 verificatosi nella mattinata odierna. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto ai Campi Flegrei: «Possibili altre scosse simili»
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