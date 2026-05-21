Il momento del terremoto 4.4 nei Campi Flegrei ripreso dalle telecamere della Solfatara di Pozzuoli

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le telecamere installate nella zona della Solfatara, a Pozzuoli, hanno registrato le immagini del terremoto di magnitudo 4.4 avvenuto nei Campi Flegrei. L'evento sismico si è verificato in un'area vulcanica attiva, con le telecamere che hanno ripreso il momento esatto in cui si sono verificati i tremori. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle persone coinvolte, ma le registrazioni sono state rese disponibili per analisi successive.

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Le telecamere della Solfatara, a Pozzuoli, hanno immortalato il momento del terremoto di magnitudo 4.4 verificatosi nella mattinata odierna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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