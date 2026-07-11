Il ’Sudario di Gaza’ Sfilano i nomi delle piccole vittime
Ieri alle 18, alcune centinaia di persone si sono riunite a Cesena per l'iniziativa ‘Un sudario per Gaza’, organizzata dalle Cucine Popolari e patrocinata dal Comune. L’evento ha coinvolto la presentazione di nomi di bambini e giovani vittime della guerra a Gaza, con l’obiettivo di ricordarne le piccole vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa palestinese. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali.
Ieri pomeriggio alle 18, con l’organizzazione delle Cucine Popolari e il patrocinio del Comune di Cesena, alcune centinaia di persone hanno partecipato all’iniziativa ‘Un sudario per Gaza’, ideata con lo scopo di ricordare le piccole vittime della guerra e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa del popolo palestinese. Il corteo di manifestanti ha fatto sfilare lungo le strade del centro storico grande lenzuolo lungo 25 metri e largo sette sul quale sono stati scritti i nomi di 18.457 bambine e bambini uccisi a Gaza durante i bombardamenti dell’aviazione e le operazioni militari dell’esercito israeliano. Non tutti, hanno voluto ribadire gli organizzatori, perché la lista delle vittime continua ad allungarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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