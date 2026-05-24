Napoli un sudario per i nomi di quasi ventimila bambini morti in Gaza
A Napoli è stato esposto un grande sudario con i nomi di quasi 20.000 bambini morti a Gaza. Non è chiaro come siano stati ottenuti i dati aggiornati al luglio 2025. Il corteo, che ha attraversato la città, era accompagnato da questo lungo drappo. La manifestazione ha attirato l’attenzione su questa tragedia, senza ulteriori dettagli su organizzatori o fonti dei dati.
? Domande chiave Come hanno ottenuto i dati aggiornati al luglio 2025?. Chi ha organizzato il corteo con il sudario lungo decine di metri?. Perché le tregue annunciate non hanno fermato le operazioni militari?. Cosa rappresentano i ramoscelli d'ulivo tra le mani dei manifestanti?.? In Breve Dati Ministero Salute Gaza aggiornati al 31 luglio 2025.. Organizzazione della protesta a cura degli attivisti Life for Gaza.. Manifestanti portano ramoscelli di ulivo durante il corteo nel centro di Napoli.. Vittime aumentate sensibilmente dopo l'inizio delle ostilità nell'ottobre 2023.. Centinaia di manifestanti hanno portato un sudario lungo decine di metri per le strade del centro di Napoli nel pomeriggio di oggi, portando i nomi di quasi ventimila bambini morti in Palestina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio a Napoli per iniziativa degli attivisti di Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro sorretto da centinaia facebook
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