napoli un sudario per i nomi di quasi ventimila bambini morti in gaza

Notizia in breve

A Napoli è stato esposto un grande sudario con i nomi di quasi 20.000 bambini morti a Gaza. Non è chiaro come siano stati ottenuti i dati aggiornati al luglio 2025. Il corteo, che ha attraversato la città, era accompagnato da questo lungo drappo. La manifestazione ha attirato l’attenzione su questa tragedia, senza ulteriori dettagli su organizzatori o fonti dei dati.