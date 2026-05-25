Un lungo sudario con i nomi dei bambini morti a Gaza | l' iniziativa

Notizia in breve

Un corteo a Napoli ha trasportato un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti a Gaza. L'iniziativa è stata promossa dagli attivisti di Life for Gaza. La lunga striscia di tessuto ha attraversato le strade cittadine, portando con sé i nomi di tutti i bambini deceduti in Palestina. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla manifestazione.