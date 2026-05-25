Un lungo sudario con i nomi dei bambini morti a Gaza | l' iniziativa

Da napolitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un corteo a Napoli ha trasportato un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti a Gaza. L'iniziativa è stata promossa dagli attivisti di Life for Gaza. La lunga striscia di tessuto ha attraversato le strade cittadine, portando con sé i nomi di tutti i bambini deceduti in Palestina. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio a Napoli per iniziativa degli attivisti di Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro sorretto da centinaia di manifestanti che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Napoli in corteo un lungo sudario con i nomi di bimbi morti in Palestina

Video A Napoli in corteo un lungo sudario con i nomi di bimbi morti in Palestina

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Napoli, un sudario per i nomi di quasi ventimila bambini morti in Gaza

Leggi anche: Life for Gaza, domenica a Napoli sfilerà un sudario coi nomi di 18.457 bambini palestinesi uccisi

Temi più discussi: A Napoli in corteo un lungo sudario con nomi di bimbi morti in Palestina; Un lungo sudario con i nomi dei bambini morti a Gaza: l'iniziativa; A Napoli in corteo un lungo sudario con i nomi di bimbi morti in Palestina; A Napoli in corteo un lungo sudario con nomi di bimbi morti in Palestina.

gaza un lungo sudario conA Napoli in corteo un lungo sudario con nomi di bimbi morti in Palestina(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio a Napoli per iniziativa degli attivisti di ... gazzettadiparma.it

gaza un lungo sudario conCorteo per Gaza: lenzuolo con i nomi dei 18mila bambini uccisi srotolato dal lungomare a Palazzo FarneseUn sudario lungo quanto il corteo, sorretto da centinaia di mani. Sabato 23 maggio le strade di Castellammare di Stabia si sono riempite di nomi, volti ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web