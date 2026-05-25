Un lungo sudario con i nomi dei bambini morti a Gaza | l' iniziativa
Un corteo a Napoli ha trasportato un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti a Gaza. L'iniziativa è stata promossa dagli attivisti di Life for Gaza. La lunga striscia di tessuto ha attraversato le strade cittadine, portando con sé i nomi di tutti i bambini deceduti in Palestina. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla manifestazione.
Un sudario lungo decine di metri con i nomi di quasi ventimila bambini morti in Palestina è stato portato in corteo nel pomeriggio a Napoli per iniziativa degli attivisti di Life for Gaza. Il grande lenzuolo bianco ha attraversato le vie del centro sorretto da centinaia di manifestanti che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
A Napoli in corteo un lungo sudario con i nomi di bimbi morti in Palestina
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Napoli, un sudario lungo decine di metri porta i nomi di quasi 20mila bambini palestinesi, vittime innocenti del conflitto. A Napoli, il 24 maggio 2026, un lungo sudario con i nomi di quasi 20mila bambini palestinesi ha sfilato. Gli attivisti di Life for Gaza hanno x.com
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