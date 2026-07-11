Dopo aver vinto contro l’Egitto negli ottavi di finale, Walter Samuel è salito in tribuna e si è seduto accanto a sua madre, Gladis, per condividere un momento di sollievo. Samuel, ex calciatore e ora assistente della nazionale, ha mostrato un gesto di affetto nei confronti della madre, con la quale ha condiviso la vittoria. La scena si è svolta dopo la partita, con Samuel che si è avvicinato a lei per stemperare la tensione.

Anche i duri anche un cuore, ma più che altro hanno una mamma e quando la vedono si sciolgono. Dopo aver battuto in rimonta l’Egitto negli ottavi di finale, Walter Samuel, l’ex Muro dell’Inter e ora assistente di Lionel Scaloni, è salito in tribuna, ha stemperato la tensione accanto a sua madre Gladis. Appoggiato alla sua testa, ha aperto il sorriso. Walter aveva iniziato anche la carriera con il cognome della madre, Lujan, poi prese quello del patrigno. Lo ricorda sempre. La mamme del Mondiale sono tante, hanno le rughe e non atteggiamenti da wags, da consorti in passerella. Ricordano i sacrifici fatti dalla famiglia e dai loro ragazzini, mandati anche lontano da casa per imparare questo sport bellissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il sostegno di Gladis, la festa di mamma Yamal, le lacrime della signora Dzeko: le mamme del Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa della mamma, ingresso gratuito alla Ricci Oddi per tutte le mammeDomenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi permetterà l’ingresso gratuito a tutte le mamme che...

Last dance Ronaldo, le lacrime e il passaggio di consegne con Yamal LE FOTOCristiano Ronaldo ha dichiarato che non prenderà decisioni affrettate sul suo futuro dopo l’eliminazione del Portogallo per mano della Spagna nella...