last dance ronaldo le lacrime e il passaggio di consegne con yamal le foto

Cristiano Ronaldo ha dichiarato che non prenderà decisioni affrettate sul suo futuro dopo l’eliminazione del Portogallo per mano della Spagna nella sua ultima partita ai Mondiali. La sconfitta ha segnato la fine della sua partecipazione nel torneo, e il calciatore ha mostrato emozioni, con lacrime visibili durante le fasi finali. Durante l’evento, ha anche passato il testimone a Yamal, senza specificare i piani successivi. Sono state scattate foto che ritraggono i momenti più significativi della partita e delle emozioni di Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ha affermato che non prenderà decisioni affrettate sul suo futuro dopo l'eliminazione del Portogallo per mano della Spagna nella sua ultima partita dei Mondiali. Il 41enne fuoriclasse portoghese aveva affermato alla vigilia dell'incontro degli ottavi di finale, perso dalla sua squadra per 1-0, che questo sarebbe stato il suo ultimo Mondiale. Interrogato in seguito sul suo futuro, ha detto: "È stato il mio ultimo Mondiale, sì, ma avrò tempo per pensare al resto, per stare con la mia famiglia, per non prendere decisioni affrettate e per andare avanti con la mia vita". Il capitano del Portogallo ha dichiarato: "Questo è il calcio, questa è la vita di un calciatore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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