Festa della mamma ingresso gratuito alla Ricci Oddi per tutte le mamme

Da ilpiacenza.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi permetterà l’ingresso gratuito a tutte le mamme che visiteranno la mostra accompagnate dai loro figli. La iniziativa riguarda tutte le madri presenti alla galleria in quella giornata, senza limiti di orario o altre condizioni. La proposta mira a offrire un’occasione di visita gratuita dedicata alle mamme.

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Domenica 10 maggio per celebrare la Festa della Mamma, la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi offre l'ingresso gratuito a tutte le mamme accompagnate dai figli.Un'occasione speciale per trascorrere insieme una giornata tra arte, bellezza e nuovi spazi appena rinnovati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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