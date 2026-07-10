Un imprenditore coinvolto in un’indagine sulla propria attività ha dichiarato di aver collaborato a un sondaggio sulla politica. Ha espresso il desiderio che una figura pubblica lasci la Rai. Durante un’intervista, ha negato di aver avuto un ruolo nell’attentato, affermando che sarebbe offeso se si pensasse che abbia piazzato una bomba. Ha anche commentato che, senza il palinsesto pubblico, potrebbe ottenere più guadagni.

Intervista all’imprenditore indagato per l’attentato: “Mi offende se ritiene possibile che abbia messo io la bomba. Fuori dalla tv di Stato farebbe i soldi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Lavitola: “Sigfrido ha collaborato al sondaggio sulla politica. Spero che lasci la Rai”

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