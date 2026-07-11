Dopo otto anni, una donna ha commentato il passaggio del tempo come un “sollievo” e ha definito il ritardo come una forma di violenza. Ieri, il telefono di questa persona ha continuato a squillare e vibrare, ricevendo numerose richieste di commenti su una sentenza considerata “spartiacque” su un tema legale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della sentenza o sui soggetti coinvolti.

Il telefono di Barbara D’Astolto ieri ha continuato a squillare e vibrare, tra richieste di commenti su una sentenza "spartiacque" sul tema della violenza sessuale e del consenso, messaggi di amiche e anche delle colleghe che si schierarono al suo fianco nel 2018 quando trovò il coraggio di denunciare il sindacalista che le mise le mani addosso durante un colloquio all’aeroporto di Malpensa. All’epoca Barbara, che ha due figlie di 10 e 14 anni, era una hostess. Oggi insegna inglese in una scuola primaria in Piemonte. In mezzo una vicenda giudiziaria che si è trascinata per più di otto anni, arrivata ieri a una svolta perché l’uomo è stato condannato a 1 anno e 2 mesi nell’appello bis a Milano dopo due assoluzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sollievo dopo otto anni: "È passato troppo tempo. Anche questa è violenza"

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