Strage di Appignano 19 anni dopo | Il tempo per noi non è passato

A diciannove anni dalla strage di Appignano del Tronto, la comunità ricorda ancora quei momenti. La notte dell’incidente ha lasciato un vuoto che ancora si percepisce nel paese, e il passare del tempo non ha cancellato i ricordi. Le ferite di quella tragedia sono rimaste aperte, e il dolore si manifesta ancora oggi tra i residenti. Nessuna data è riuscita a far scivolare via completamente il ricordo di quella notte.

A 19 anni da quella notte, il tempo sembra essersi fermato ad Appignano del Tronto. Non esiste calendario che possa davvero scorrere quando una comunità resta inchiodata a un dolore così profondo. Era il 23 aprile 2007, il giorno della festa di San Giorgio: un giorno che profumava di primavera, di risate, di giovinezza. Un giorno qualunque, destinato a diventare una ferita eterna. C’erano sogni, progetti, leggerezza nei passi di quei ragazzi. C’era la voglia semplice di vivere, di stare insieme, di allungare la serata con un gelato a Castel di Lama. Una decisione spontanea, come mille altre. E invece, lungo quella strada provinciale, la vita si è spezzata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strage di Appignano, 19 anni dopo: "Il tempo per noi non è passato" Notizie correlate Rimpatriata dopo più di 40 anni dal diploma: "È come se il tempo non fosse passato"BRINDISI - Sabato 31 gennaio 2026, dopo più di 40 anni, gli ex compagni della classe quinta D dell'Istituto Tecnico “G. Il delitto Gucci e la strage. Via Palestro, simbolo della Milano nera anni ’90: "Non dimentichiamo il passato"di Andrea Gianni L’elegante palazzo in via Palestro 20, a pochi passi dall’hotel Casa Cipriani con i bolidi parcheggiati davanti e dai giardini Indro...