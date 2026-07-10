Una hostess ha denunciato di aver subito violenza durante un evento a Milano otto anni fa. Dopo un lungo percorso legale, oggi si dice sollevata, anche se non felice. Ha raccontato di aver vissuto costantemente con pensieri legati a quell’accaduto, e ora spera in un futuro senza più ricordi traumatici. La vicenda ha portato a un procedimento giudiziario che si è concluso con un esito positivo.

Milano, 10 lug. (Adnkronos) - "Non posso dire di essere felice, ma c'è sollievo. Non è passato giorno in questi otto anni in cui il mio cervello sia stato libero da questi pensieri. La speranza è che quella di oggi sia la puntata finale di questa storia e che io e la mia famiglia finalmente possiamo mettere un punto". Sono le prime parole della hostess che nel 2018 venne abusata nell'aeroposto di Malpensa, dopo la condanna in Appello bis per violenza sessuale del sindacalista a cui si era rivolta. La sua - racconta, parlando con i giornalisti al termine dell'udienza attraverso il telefono del suo legale, Gionata Bonuccelli - "è stata una violenza nella violenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - **Milano: hostess abusata, 'subìta violenza nella violenza, oggi sollievo e speranza'**

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