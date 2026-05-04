Fino a 500 euro di multa a Livorno a chi non lava la pipì del cane in strada | l'ordinanza del Comune

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno, il Comune ha approvato un'ordinanza che prevede una multa fino a 500 euro per chi non pulisce la pipì del cane in strada. Chi non rimuove le deiezioni canine con acqua può essere multato, con sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. La misura è stata firmata dal Sindaco e riguarda specificamente la pulizia delle aree pubbliche.

Ordinanza firmata dal Sindaco di Livorno: obbligo di rimuovere con l'acqua la pipì dei cani dalla strada o si rischia una sanzione amministrativa tra i 25 e i 500 euro. Il nuovo regolamento avrà valore dal 20 maggio al 31 ottobre.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Livorno, multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in stradaA Livorno, dal 20 maggio al 31 ottobre, chi porta i cani in aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di contenitori d’acqua per...

Cinghiali in città, scatta l'ordinanza del sindaco: multe fino a 500 euro a chi lascia cibo per stradaIl Comune: "Anche se i cinghiali non sono animali predatori, si cibano di germogli e radici e hanno timore dell’uomo, si raccomanda la massima...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Separazione e casa, arriva il contributo per i genitori che lasciano l’alloggio: fino a 500 euro al mese. L'annuncio di Salvini; Casa, in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l’abitazione; Bonus Casa, in arrivo fino a 500 euro ai genitori separati che lasciano l’abitazione; Costano fino a 500 euro al chilo e durano due settimane: i funghi più rari della primavera.

fino a 500 euroFino a 500 euro di multa a Livorno a chi non lava la pipì del cane in strada: l’ordinanza del ComuneOrdinanza firmata dal Sindaco di Livorno: obbligo di rimuovere con l'acqua la pipì dei cani dalla strada o si rischia una sanzione amministrativa tra i 25 e i 500 euro. Il nuovo regolamento avrà ... fanpage.it

fino a 500 euroBonus casa per i genitori separati fino a 500 euro al mese, la misura annunciata da SalviniIl Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato un bonus per l’affitto ai genitori separati con figli ... quifinanza.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.