Fino a 500 euro di multa a Livorno a chi non lava la pipì del cane in strada | l'ordinanza del Comune

A Livorno, il Comune ha approvato un'ordinanza che prevede una multa fino a 500 euro per chi non pulisce la pipì del cane in strada. Chi non rimuove le deiezioni canine con acqua può essere multato, con sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. La misura è stata firmata dal Sindaco e riguarda specificamente la pulizia delle aree pubbliche.

Ordinanza firmata dal Sindaco di Livorno: obbligo di rimuovere con l'acqua la pipì dei cani dalla strada o si rischia una sanzione amministrativa tra i 25 e i 500 euro. Il nuovo regolamento avrà valore dal 20 maggio al 31 ottobre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Livorno, multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in stradaA Livorno, dal 20 maggio al 31 ottobre, chi porta i cani in aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di contenitori d’acqua per... Cinghiali in città, scatta l'ordinanza del sindaco: multe fino a 500 euro a chi lascia cibo per stradaIl Comune: "Anche se i cinghiali non sono animali predatori, si cibano di germogli e radici e hanno timore dell’uomo, si raccomanda la massima... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Separazione e casa, arriva il contributo per i genitori che lasciano l’alloggio: fino a 500 euro al mese. L'annuncio di Salvini; Casa, in arrivo un bonus fino a 500 euro per i genitori separati che lasciano l’abitazione; Bonus Casa, in arrivo fino a 500 euro ai genitori separati che lasciano l’abitazione; Costano fino a 500 euro al chilo e durano due settimane: i funghi più rari della primavera. Fino a 500 euro di multa a Livorno a chi non lava la pipì del cane in strada: l’ordinanza del ComuneOrdinanza firmata dal Sindaco di Livorno: obbligo di rimuovere con l'acqua la pipì dei cani dalla strada o si rischia una sanzione amministrativa tra i 25 e i 500 euro. Il nuovo regolamento avrà ... fanpage.it Bonus casa per i genitori separati fino a 500 euro al mese, la misura annunciata da SalviniIl Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha annunciato un bonus per l’affitto ai genitori separati con figli ... quifinanza.it Il PlayStation Store lancia sconti fino al 90% su molti titoli AAA e indie, con offerte sotto i 10 euro per un catalogo ricchissimo. https://www.everyeye.it/notizie/playstation-store-migliori-titoli-10-euro-non-puoi-perderti-874093.htmlutm_medium=Social&utm_so - facebook.com facebook Bracciano: incidente alle cascate, ferito un 50enne. Soccorsi in azione fino a tarda notte ift.tt/E10K8St x.com