il sapore della salute coldiretti in ospedale

Un ospedale si trasforma in un punto di ritrovo quotidiano, con medici in camice bianco che visitano i pazienti, alcuni ancora con fasciature o segni di prelievo. Accanto a loro, parenti e accompagnatori riempiono borse e zaini di cibo, portando pasti per affrontare le lunghe ore di attesa. La scena si ripete ogni giorno, tra visite, conversazioni e il tentativo di rendere meno pesante l’attesa in un ambiente ospedaliero.

Dal medico in camice bianco, al paziente con ancora la fasciatura o i segni del prelievo, fino ai parenti e accompagnatori che, per ammazzare l’attesa, hanno fatto rifornimenti per il pranzo e la cena. Nonostante le temperature da bollino rosso, in moltissimi hanno colto l’occasione per fare compere al mercato contadino di Coldiretti, che ieri mattina è stato allestito fuori dall’ingresso dell’edificio 10 a Cisanello. Sui banchi solo prodotti del territorio, arrivati direttamente da produttori locali: dalla frutta e la verdura di stagione, fino a formaggi di ogni tipo, confezioni di pasta artigianale e persino qualche conserva. L’iniziativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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