Venerdì 10 luglio si svolgerà il primo mercato contadino all’interno di un ospedale, organizzato da Coldiretti. L’evento si terrà presso l’Ospedale San Pio e rappresenta l’unica iniziativa di questo tipo in un ospedale locale, inserita in un progetto nazionale che coinvolge altri 69 nosocomi. L’obiettivo è promuovere un accordo tra agricoltori e medici volto alla tutela della salute dei cittadini attraverso prodotti agricoli a km zero.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercato contadino nell’ospedale San Pio. E’ un’iniziativa, la prima del genere in assoluto, che si tiene in altri 69 nosocomi del Paese, per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltori e medici a tutela della salute dei cittadini. “L’obiettivo – spiega Gennarino Masiello, presidente provinciale e vice nazionale della Coldiretti – è quello di riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi”. Concretamente, saranno la Fondazione Campagna Amica e la omologa Aletheia a rendere operativo il piano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un patto per la salute dei cittadini, venerdi 10 Luglio il ‘Mercato Contadino di Coldiretti’ all’Ospedale San Pio

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