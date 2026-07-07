Coldiretti Arezzo un patto per la salute dei cittadini arriva il mercato di Campagna Amica all’ospedale San Donato
Il mercato di Campagna Amica sarà allestito venerdì 10 luglio all’ospedale San Donato di Arezzo, segnando il primo passo di un patto tra agricoltori e medici per promuovere la prevenzione attraverso l’alimentazione. Dopo l’esperienza di Firenze al San Giovanni di Dio, questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla relazione tra cibo e salute. L’evento si terrà nel contesto di una campagna nazionale dedicata alla prevenzione alimentare.
Arezzo, 7 luglio 2026 – Alimentazione: . La prevenzione inizia a tavola. Dopo la “data zero” al San Giovanni di Dio a Firenze, venerdì 10 luglio arriva il mercato di Campagna Amica all’Ospedale San Donato di Arezzo per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini. L’obiettivo è riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi. Da questa emergenza sanitaria nasce l’alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani come primo fronte della prevenzione, rispetto ai rischi legati anche agli energy drink e prodotti pieni di additivi chimici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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