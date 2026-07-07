Il mercato di Campagna Amica sarà allestito venerdì 10 luglio all’ospedale San Donato di Arezzo, segnando il primo passo di un patto tra agricoltori e medici per promuovere la prevenzione attraverso l’alimentazione. Dopo l’esperienza di Firenze al San Giovanni di Dio, questa iniziativa mira a sensibilizzare sulla relazione tra cibo e salute. L’evento si terrà nel contesto di una campagna nazionale dedicata alla prevenzione alimentare.

Arezzo, 7 luglio 2026 – Alimentazione: . La prevenzione inizia a tavola. Dopo la “data zero” al San Giovanni di Dio a Firenze, venerdì 10 luglio arriva il mercato di Campagna Amica all’Ospedale San Donato di Arezzo per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini. L’obiettivo è riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi. Da questa emergenza sanitaria nasce l’alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani come primo fronte della prevenzione, rispetto ai rischi legati anche agli energy drink e prodotti pieni di additivi chimici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Coldiretti Arezzo, un patto per la salute dei cittadini, arriva il mercato di Campagna Amica all’ospedale San Donato

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