Nadia Cozma, 19 anni, si è diplomata con 97 al liceo artistico Gastel, frequentando anche il serale per continuare a studiare senza rinunciare alla danza. Durante il percorso, ha mantenuto il suo impegno come ballerina professionista, bilanciando l’attività artistica con gli studi. La ragazza ha commentato di aver trovato equilibrio tra arte, danza e studio, sottolineando come questa combinazione le abbia permesso di conciliare le diverse passioni.

Maturità a passo di danza per Nadia Cozma, 19 anni, ballerina professionista: si diploma con un bel 97 al liceo artistico Gastel dove ha frequentato il serale per non dover rinunciare allo studio o alle punte. Novità di quest’anno: l’autopresentazione. Chi è Nadia? E com’è arrivata fin qui? "Ho scelto il serale a causa di un ribaltamento delle priorità: pratico danza a livello professionale, mi alleno sei giorni su sette. L’anno scorso mi è stato proposto di passare ad allenarmi al mattino in un corso avanzato e ho accettato: fino alla quarta ho frequentato il diurno al Boccioni, in quinta il serale al Gastel". Com’è stato l’impatto? "Ho fatto abbastanza fatica ad abituarmi al cambiamento, che ha stravolto le mie giornate, ma sono contenta perché ho conosciuto insegnanti e compagni che mi hanno portato anche a maturare come persona". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il salto di Nadia al serale: "Io, tra danza, arte e studio. Qui ho trovato l’equilibrio"

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