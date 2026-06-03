Campania Teatro Festival 2026 | su Rai 5 il docufilm di Nadia Baldi tra arte e riflessione condivisa

Notizia in breve

Sabato su Rai 5 sarà trasmesso il docufilm di Nadia Baldi dedicato al Campania Teatro Festival 2026. Il film approfondisce le attività e gli eventi del festival, evidenziando le performance teatrali e le iniziative culturali in programma. La produzione si concentra sulle tappe principali e sulle riflessioni legate all’arte teatrale, offrendo una panoramica completa dell’edizione futura del festival. La trasmissione si inserisce nella programmazione dedicata alla cultura teatrale italiana.