Venerdì sera, davanti alla chiesa della Resurrezione al Varignano, si sono radunate oltre 150 persone per onorare la memoria di Anthony Mantia. La famiglia ha organizzato il ritrovo in suo ricordo, descrivendolo come un ragazzo che pensava al lavoro e alla famiglia, e che era considerato un pilastro e un orgoglio. La folla si è stretta intorno ai familiari, condividendo il dolore e i ricordi.

Viareggio, 11 luglio 2026 – C’erano più di 150 persone venerdì sera al ritrovo, organizzato dalla famiglia del giovane Anthony Mantia, davanti alla chiesa della Resurrezione al Varignano. Cori, striscioni, lanterne e tanti colori, per ricordare quel giovane che, con l’amico Aimen (che sta lentamente cercando di ricominciare la propria vita), rimase vittima di un terribile incidente in motorino nella notte tra il 9 e l’10 luglio del 2025; incidente che, a causa delle profonde lesioni celebrali riportate, portò alla morte di Anthony. Parenti e amici hanno celebrato il ricordo di quel ragazzone appena maggiorenne, tanto dolce e ben voluto in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ricordo del giovane Anthony. “Era il mio orgoglio, il mio pilastro. Pensava al lavoro e alla famiglia”

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