Romina Power a Belve | I film erotici? Avrei preferito non farli Finì con Al Bano perché non era più il mio pilastro

Romina Power ha partecipato a una puntata di Belve, trasmissione andata in onda il 28 aprile, durante la quale ha affrontato diversi aspetti della sua vita. Ha parlato del suo rapporto con il cinema erotico, affermando di aver preferito non parteciparvi, e ha anche toccato la fine della relazione con il suo ex partner, attribuendola al fatto che non rappresentava più un punto di riferimento. Inoltre, ha condiviso alcuni ricordi sulla perdita della figlia e sui momenti difficili della sua giovinezza, tra cui l’uso di sostanze stupefacenti.

Romina Power si racconta a Belve di martedì 28 aprile, parlando del dolore per la scomparsa della figlia, ma anche dei momenti della sua giovinezza e le esperienze con Lsd e stupefacenti: "Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Romina Power torna a parlare della scomparsa alla figlia. L'intervista a Belve va in onda martedì in prima serata su Rai 2. Ospiti anche Sal Da Vinci e Elena Santarelli - facebook.com facebook

L'ospite di questa sera sarà Romina Power! Ci vediamo alle 20.20 su #Rai3! #Kong x.com