Domani sera Romina Power sarà ospite a Belve, dove racconterà aspetti della sua vita personale e professionale. Tra i temi affrontati, ci saranno il rapporto con Al Bano, la perdita di Ylenia e le prime esperienze nel mondo dello spettacolo, iniziate grazie all’incoraggiamento della madre. La cantante condividerà dettagli sulla sua carriera e sui momenti difficili che ha attraversato nel corso degli anni.

Romina Power verrà intervistata domani a Belve: parlerà di Al Bano, Ylenia e gli inizi della sua carriera spinta da sua madre Martedì 28 aprile andrà in onda la quarta puntata diBelvedove verranno intervistatiElena Santarelli, Sal Da Vinci e Romina Power.Quest’ultima parlerà di vari momenti importanti della sua vita tra cui la perdita della figliaYlenia, la prima avuta da Al Bano, che non ha mai trovato. Sono più di 30 anni che non si hanno notizie della loro primogenita e mentre lui si è rassegnato alla sua morte, lei è convinta che sia da qualche parte negli Usa. Romina PoweraBelveparlerà della fine della storia conAl Banospiegando che la...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve anticipazioni, Romina Power: “Al Bano non è stato il mio pilastro nel momento del bisogno”

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L'ospite di questa sera sarà Romina Power! Ci vediamo alle 20.20 su #Rai3! #Kong x.com