Il record più triste di Balotelli | Non sono orgoglioso dell' ultimo gol italiano ai Mondiali

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Balotelli ha dichiarato di non essere orgoglioso dell’ultimo gol segnato dall’Italia ai Mondiali, realizzato nel 2014 contro l’Inghilterra con un colpo di testa. La rete è stata l’ultima segnatura azzurra nel torneo, e lui la definisce un risultato “veramente negativo”. La sua frase si riferisce a quella partita e alla conclusione del cammino della nazionale in quella edizione del torneo mondiale.

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