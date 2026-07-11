Il record più triste di Balotelli | Non sono orgoglioso dell' ultimo gol italiano ai Mondiali
Balotelli ha dichiarato di non essere orgoglioso dell’ultimo gol segnato dall’Italia ai Mondiali, realizzato nel 2014 contro l’Inghilterra con un colpo di testa. La rete è stata l’ultima segnatura azzurra nel torneo, e lui la definisce un risultato “veramente negativo”. La sua frase si riferisce a quella partita e alla conclusione del cammino della nazionale in quella edizione del torneo mondiale.
Il colpo di testa all'Inghilterra nel 2014 ultima rete azzurra ai Mondiali: "Dato veramente negativo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
La Storia di ZLATAN IBRAHIMOVI, dal GHETTO al TETTO dITALIA || PARTE I
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Balotelli: "Nessuno più forte di me in Serie A. Triste che il mio gol sia l'ultimo azzurro ai Mondiali"
Mario Balotelli negli States: «Il momento più bello? Quando a 18 anni sono diventato italiano e ho potuto giocare per la nazionale». Choc degli americani: «Regole folli, tu sei nato lì»Mario Balotelli, recentemente negli Stati Uniti, ha dichiarato che il momento più bello della sua vita è stato quando, a 18 anni, ha ottenuto la...
Argomenti più discussi: Il record più triste di Balotelli: Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai Mondiali; Libero Tv Sport: video dei migliori programmi sportivi in Tv; Arresto Mario Adinolfi, Francesca Pascale commenta: Vicenda triste, noi siamo lontani su tutto; 98enne spara alla moglie, va in carcere: è il detenuto più anziano d'Italia. Il triste record di Marassi. Un uomo di questa età, pure ferito, non può stare qui. È una follia (R. Bobbio).
Ero un nuotatore professionista, undici volte campione del mondo, detentore del record di nuoto subacqueo, e puntavo sempre più in alto. Quella mattina stavo facendo jogging in riva al lago, quando ho visto un filobus perdere il controllo, uscire di strada e fini facebook
Il record più triste di Balotelli: Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai MondialiIl colpo di testa all'Inghilterra nel 2014 ultima rete azzurra ai Mondiali: Dato veramente negativo ... msn.com
Giorno 21) Chi è il calciatore spagnolo più controverso del 21° secolo? ((non football americano)) reddit