Balotelli ha dichiarato di non essere orgoglioso dell’ultimo gol segnato dall’Italia ai Mondiali, realizzato nel 2014 contro l’Inghilterra con un colpo di testa. La rete è stata l’ultima segnatura azzurra nel torneo, e lui la definisce un risultato “veramente negativo”. La sua frase si riferisce a quella partita e alla conclusione del cammino della nazionale in quella edizione del torneo mondiale.

Il colpo di testa all'Inghilterra nel 2014 ultima rete azzurra ai Mondiali: "Dato veramente negativo". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sportmediaset.mediaset.it - Il record più triste di Balotelli: "Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai Mondiali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Storia di ZLATAN IBRAHIMOVI, dal GHETTO al TETTO dITALIA || PARTE I

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Balotelli: "Nessuno più forte di me in Serie A. Triste che il mio gol sia l'ultimo azzurro ai Mondiali"

Mario Balotelli negli States: «Il momento più bello? Quando a 18 anni sono diventato italiano e ho potuto giocare per la nazionale». Choc degli americani: «Regole folli, tu sei nato lì»Mario Balotelli, recentemente negli Stati Uniti, ha dichiarato che il momento più bello della sua vita è stato quando, a 18 anni, ha ottenuto la...

Argomenti più discussi: Il record più triste di Balotelli: Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai Mondiali; Libero Tv Sport: video dei migliori programmi sportivi in Tv; Arresto Mario Adinolfi, Francesca Pascale commenta: Vicenda triste, noi siamo lontani su tutto; 98enne spara alla moglie, va in carcere: è il detenuto più anziano d'Italia. Il triste record di Marassi. Un uomo di questa età, pure ferito, non può stare qui. È una follia (R. Bobbio).

Il record più triste di Balotelli: Non sono orgoglioso dell'ultimo gol italiano ai MondialiIl colpo di testa all'Inghilterra nel 2014 ultima rete azzurra ai Mondiali: Dato veramente negativo ... msn.com

Giorno 21) Chi è il calciatore spagnolo più controverso del 21° secolo? ((non football americano)) reddit