Mario Balotelli, recentemente negli Stati Uniti, ha dichiarato che il momento più bello della sua vita è stato quando, a 18 anni, ha ottenuto la cittadinanza italiana e ha potuto giocare per la nazionale. La sua affermazione ha suscitato reazioni negli Stati Uniti, dove alcuni hanno commentato che le regole sono “folli” e che lui è nato nel paese. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro con il sindaco di New York, a cui ha assistito alla partita Croazia-Ghana dei Mondiali.

Mario Balotelli è spesso spiazzante, ma la frase che lascia di stucco gli intervistatori stavolta arriva alla fine del dialogo avvenuto negli Stati Uniti, nei giorni scorsi, dove era ospite del sindaco di New York Zohran Mamdani e ha assistito a Croazia-Ghana dei Mondiali. Ospite del podcast "The Man on Show", condotto dall'ex stella Nba Joakim Noah (figlio di Yannick) e Jozy Altidore, ex centravanti della nazionale americana, l'attaccante risponde così alla domanda su quale sia stato il momento più bello e importante della sua vita fuori dal calcio: «Quando ho ottenuto la cittadinanza italiana il giorno del mio diciottesimo compleanno - spiega Mario - perché da allora ho potuto finalmente giocare con la nazionale italiana. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Mario Balotelli negli States: «Il momento più bello? Quando a 18 anni sono diventato italiano e ho potuto giocare per la nazionale». Choc degli americani: «Regole folli, tu sei nato lì»

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Balotelli negli Emirati

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