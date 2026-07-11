Novak Djokovic non è riuscito a battere il record di vittorie a Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis. Finora, 120 giocatori e giocatrici hanno conquistato il titolo nel corso della storia. Wimbledon è noto per essere uno dei tornei più ambiti e raramente qualcuno riesce a vincerlo così tante volte da creare una propria tradizione di celebrazione.

Wimbledon è il torneo di tennis più prestigioso al mondo, vinto complessivamente da 120 tennisti e tenniste nella storia, e per questo è quanto meno molto raro che qualcuno lo abbia vinto abbastanza volte da sviluppare addirittura una sua liturgia per celebrare la vittoria. Eppure non sono abbastanza volte per Djokovic: sette, contro le otto di Roger Federer, uno dei suoi più grandi rivali che si è ritirato ormai da quasi quattro anni, detentore del record di vittorie a Wimbledon. D’altra parte Djokovic è il tennista più vincente di tutti i tempi. Ha vinto tutto quello in cui un tennista può sperare e detiene il record di settimane complessive in cui è stato il numero 1 della classifica mondiale, 428 (il secondo dopo di lui è Federer con 310, parecchio distante). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Djokovic.

© Ilpost.it - Il record che Novak Djokovic non riesce a battere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner ACHIEVES in 33 Months What Took Djokovic A Decade

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner a una vittoria dal battere il leggendario record di Novak Djokovic.Jannik Sinner si avvicina a un traguardo importante all'Italian Open, con una vittoria che gli permetterebbe di superare un record detenuto da Novak...

Salta lungo quanto un tir: il record che nessuno riesce a battereUn atleta ha stabilito un record di salto in lungo che nessuno è riuscito a superare, raggiungendo una distanza superiore a quella di un tir.

Temi più discussi: Novak Djokovic sfiderà Sinner in semifinale a Wimbledon: sconfitto Auger-Aliassime dopo un record di durata; Djokovic-Auger Aliassime a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita; Djokovic 17esima volta ai quarti: battuto Safiullin in 4 set; Novak Djokovic la sua longevità sportiva: a 39 anni è (ancora) l'unico che può tenere testa a Sinner.

Novak #Djokovic ha conquistato la 105ª vittoria in carriera in un match di Singolare Maschile a Wimbledon, eguagliando il record assoluto Roger Federer nel torneo #Wimbledon x.com

Il record che Novak Djokovic non riesce a battereHa vinto sette volte Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis: tantissime per chiunque, troppo poche per lui ... ilpost.it

Wimbledon, Novak Djokovic si prende un altro record: il messaggio arriva anche a Jannik SinnerSono adesso 106 le vittorie del serbo sull'erba dell'All England Club: superata sua maestà Roger Federer, che ne aveva raccolte 105. sportal.it