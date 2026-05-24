Un atleta ha stabilito un record di salto in lungo che nessuno è riuscito a superare, raggiungendo una distanza superiore a quella di un tir. Durante la prova, l’atleta si è mosso con energia sulla pedana, senza mostrare nervosismo. Presenta capelli brizzolati e un’espressione serena, con caviglie elastiche. La performance si è svolta in un ambiente dedicato alle competizioni di atletica leggera, senza incidenti o variazioni di rilievo.

Jonathan Edwards freme in pedana. Saltella per caricarsi, non è nervoso. Capello brizzolato prima del tempo, sorriso da brav'uomo, caviglie di gomma arabica. È il 7 agosto 1995, stadio Ullevi di Göteborg, cielo plumbeo, nuvole nere come presagi. Attorno a lui i Mondiali di atletica, la pista rossa, la fossa di sabbia che aspetta. Lui prende la rincorsa. Hop, step, jump. Un balzo, un passo, un salto. Tre fasi che devono fluire come un unico pensiero del corpo, senza interruzione, senza esitazione, senza l'ombra di un errore. Edwards le esegue con una precisione e una potenza ferali. Atterra. Il tabellone segna 18,16. È il primo uomo nella storia a superare la barriera dei 18 metri nel salto triplo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salta lungo quanto un tir: il record che nessuno riesce a battere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paul George Smooth Shot Fake

Notizie e thread social correlati

Selvaggia Lucarelli, salta il matrimonio: l’annuncio a sopresa che nessuno si aspettavaSelvaggia Lucarelli ha comunicato il rinvio del matrimonio con Lorenzo Biagiarelli.

Ammanettata fugge dal finestrino della volante della polizia: il video che nessuno riesce a spiegareUna donna ammanettata è riuscita a sfuggire dalla volante della polizia a Muskegon Heights, negli Stati Uniti, uscendo dal finestrino del veicolo...

Argomenti più discussi: Mattia Furlani vince la gara di Shanghai del salto in lungo con il record personale • Atletica Diamond League 2026; Diamond League, stop per Furlani: infortunio da valutare al rientro in Italia; Diamond League, Mattia Furlani vince nel salto in lungo con 8.43: nuovo record personale; Furlani quarto nel lungo di Xiamen con 8,28 ma si infortuna durante il quarto salto.

#Atletica Furlani, serio infortunio a Xiamen, in Diamond League, al bicipite femorale destro: si teme un lungo stop Furlani, serious injury at his right hamstring in Xiamen Diamond League @atleticaitaliana @EuroAthletics @WorldAthletics x.com

Noleggiare un'auto o fare escursioni turistiche a Salta? reddit

Bologna, Bernardeschi si è operato: lungo stop, quanto sta fuori e quante partite saltaArrivano brutte notizie per il tecnico Vincenzo Italiano, rientrato dalla trasferta per Riyad senza la prima Supercoppa Italiana della storia del Bologna e con qualche problema di infortuni ... calciomercato.com