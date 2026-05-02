Flotilla il racconto di chi ha subito l'abbordaggio israeliano | Sparavano ad altezza uomo

Un'attivista ha condiviso le testimonianze degli equipaggi della Global Sumud Flotilla, che si trovavano vicino a Creta, riguardo all'abbordaggio da parte della Marina israeliana. In un video pubblicato su Fanpage.it, ha riferito che durante l'operazione, le forze israeliane hanno sparato ad altezza uomo. Queste dichiarazioni sono state rilasciate da chi ha partecipato all'incidente e si trovava a bordo delle imbarcazioni coinvolte.

L'attivista Martina Camporelli, in un video per Fanpage.it, ha raccontato le testimonianze degli equipaggi della Global Sumud Flotilla che hanno subito l'abbordaggio da parte della Marina israeliana vicino a Creta. Gli spari, le perquisizioni, poi l'abbandono in mezzo al mare su una barca danneggiata. Ora si guarda alla sorte di Thiago Avila e Saif Abukeshek, rapiti e portati in Israele con accuse poco chiare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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